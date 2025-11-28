На матче «Шанхай Дрэгонс» включили белорусский гимн вместо китайского

Перед началом матча FONBET чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Шанхай Дрэгонс» возник инцидент с национальными гимнами.

Игра проходит на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамке. Во время традиционной церемонии организаторы включили вместо гимна Китая белорусский. Как пояснил диктор на арене, воспроизведение гимна КНР оказалось невозможным по техническим причинам.

«Шанхай Дрэгонс» с 33 очками после 29 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» набрал 33 очка в 32 играх и идет шестым на «Востоке».