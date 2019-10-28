На матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА (1:2Б) в гостях у омского клуба побывала сборная России по регби, которая недавно вернулась из Японии с Кубка Мира.

Игроки национальной команды подарили памятные сувениры Александру Крылову и провели небольшой мастер-класс на льду «Арены Балашиха».

— Был рад видеть на матче «Авангарда» сборную России по регби, по духу это очень близкий к хоккею вид спорта: в нем много силовых единоборств, исход матчей решает характер и крайне важна командная работа, — отметил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. — Поэтому считаю, что этот вид спорта заслуживает не меньшего внимания и поддержки, чем тот же хоккей или футбол. Регби близок по духу многим из нас. Пообещал ребятам оказать всестороннюю помощь в развитии регби в России и пожелал им успехов в дальнейших турнирах!