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На матче «Авангард» — ЦСКА побывала сборная России по регби

11:31

На матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — ЦСКА (1:2Б) в гостях у омского клуба побывала сборная России по регби, которая недавно вернулась из Японии с Кубка Мира.

Игроки национальной команды подарили памятные сувениры Александру Крылову и провели небольшой мастер-класс на льду «Арены Балашиха».

— Был рад видеть на матче «Авангарда» сборную России по регби, по духу это очень близкий к хоккею вид спорта: в нем много силовых единоборств, исход матчей решает характер и крайне важна командная работа, — отметил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. — Поэтому считаю, что этот вид спорта заслуживает не меньшего внимания и поддержки, чем тот же хоккей или футбол. Регби близок по духу многим из нас. Пообещал ребятам оказать всестороннюю помощь в развитии регби в России и пожелал им успехов в дальнейших турнирах!

На матче «Авангард» — ЦСКА в гостях у нас побывала @official_rur сборная России по регби, которая недавно вернулась из Японии с Кубка Мира. Игроки национальной команды подарили памятные сувениры ? Александру Крылову и провели небольшой мастер-класс на льду «Арены Балашиха». Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов: Был рад видеть на матче «Авангарда» сборную России по регби, по духу это очень близкий к хоккею вид спорта: в нем много силовых единоборств, исход матчей решает характер и крайне важна командная работа. Поэтому считаю, что этот вид спорта заслуживает не меньшего внимания и поддержки, чем тот же хоккей или футбол. Регби близок по духу многим из нас. Пообещал ребятам оказать всестороннюю помощь в развитии регби в России и пожелал им успехов в дальнейших турнирах! #Крылов #Авангард #Балашиха #Регби

Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

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