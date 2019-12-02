На Матч звезд КХЛ выбраны три белоруса

Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ, информирует сайт лиги.

В стартовом составе оказался 22-летний нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий.

В дивизионе Харламова победу одержал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, опередив Василия Кошечкина.

Дивизион Боброва:

вратарь — Юлиус Гудачек («Спартак», 1634 голоса);

защитник — Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, 1090);

нападающий — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1761).

Дивизион Тарасова:

вратарь — Юнас Энрот («Динамо» Мн, 3056);

защитник — Илья Шинкевич («Витязь», 1399);

нападающий — Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, 2992).

Дивизион Харламова:

вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс», 2371);

защитник: Кристиан Хенкель («Ак Барс», 912);

нападающий: Найджел Доус («Автомобилист», 938).

Дивизион Чернышева:

вратарь — Юха Метсола («Салават Юлаев», 3425);

защитник — Вячеслав Войнов («Авангард», 2521);

нападающий — Кирилл Семенов («Авангард», 1196).

На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд.