На Матч звезд КХЛ выбраны три белоруса
Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ, информирует сайт лиги.
В стартовом составе оказался 22-летний нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий.
В дивизионе Харламова победу одержал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, опередив Василия Кошечкина.
Дивизион Боброва:
вратарь — Юлиус Гудачек («Спартак», 1634 голоса);
защитник — Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, 1090);
нападающий — Вадим Шипачев («Динамо» Москва, 1761).
Дивизион Тарасова:
вратарь — Юнас Энрот («Динамо» Мн, 3056);
защитник — Илья Шинкевич («Витязь», 1399);
нападающий — Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, 2992).
Дивизион Харламова:
вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс», 2371);
защитник: Кристиан Хенкель («Ак Барс», 912);
нападающий: Найджел Доус («Автомобилист», 938).
Дивизион Чернышева:
вратарь — Юха Метсола («Салават Юлаев», 3425);
защитник — Вячеслав Войнов («Авангард», 2521);
нападающий — Кирилл Семенов («Авангард», 1196).
На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд.