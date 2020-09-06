Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский ответил на вопросы журналистов после разгромного поражения на выезде от магнитогорского «Металлурга» (0:6).

— Тяжело комментировать поражение, надо извлекать уроки. До второй пропущенной шайбы мы играли неплохо. Не сказал бы, что у «Металлурга» было такое большое преимущество. К сожалению, второй гол нас надломил и у нас многое перестало получаться. На льду была одна команда — «Металлург».

— Как оцените игру легионеров?

— Тяжело что-то комментировать после двух игр. Понятно, что мы ждем от них другой игры. Легионеры должны показывать другой уровень. Их приглашают, чтобы они делали результат. Но его пока нет. Надеемся, что они будут прибавлять и покажут, на что способны. У них есть хорошие качества.

В первом периоде у нас было много моментов, когда можно было доводить шайбу до ворот. Но мы искали ненужные пасы. Второй период начали здорово, было преимущество по броскам, но этот гол все перевернул. (Михаил Скрыль)