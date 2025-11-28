На «Кинопоиске» вышел эксклюзивный спецрепортаж с хоккейного матча с участием Прохора Шаляпина

В шоу «Кайфовый хоккей», которое уже доступно в онлайн-кинотеатре, артист посетил матч КХЛ, в котором встретились минское «Динамо» с «Ладой».

«Кинопоиск» представляет новый развлекательный шоу-проект — «Кайфовый хоккей», главным героем которого стал Прохор Шаляпин. В выпуске артист в своем фирменном иронично-царском образе погружается в атмосферу матча КХЛ между минским «Динамо» и «Ладой».

По сюжету он прибывает к «Минск-Арене» на карете в сопровождении камердинера Мишки — и с этого момента начинается его погружение в мир хоккея в формате шоу, которое показывает игру с неожиданной стороны: через юмор, импровизацию и яркие эмоции.

В ходе репортажа Прохор изучает закулисье и делится впечатлениями от «царского» приема на матче. Хоккеистам минского «Динамо» Прохор задает волнующие его вопросы — от секретов хоккейного мастерства до способов заработать на яхту. Меняя образ, артист отправляется на трибуны и общается с болельщиками, а для одного из них устраивает сюрприз: зритель, спевший вместе с Шаляпиным его хит, получает приглашение в ложу — артист показывает, как «получить максимум кайфа» от хоккейного вечера.