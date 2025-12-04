На «Кинопоиске» вышел документальный сериал «Шанхайские Драконы: никаких оправданий»

Первая серия уже доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре. Всего зрителей ждет пять эпизодов с озвучиванием от студии «Кураж-Бамбей».

С 4 декабря подписчикам «Плюса» на «Кинопоиске» стала доступна первая серия нового спортивного документального сериала о хоккейном клубе «Шанхайские Драконы». Клуб из Китая вошел в КХЛ перед стартом сезона-2025/26 и моментально оказался в центре внимания спортивного сообщества.

Дебютная игра принесла «Драконам» яркую победу: в дерби они обыграли петербургский СКА со счетом?7:4. Яркий старт, тренер — финалист Кубка Стэнли и чемпион мира со сборной Канады, дерзкий маркетинг и активная работа с болельщиками на матчах и за пределами ледовой арены сделали «Драконов» одной из самых обсуждаемых команд в КХЛ.

Каждый эпизод сериала открывает зрителям закулисье амбициозного спортивного проекта. Сериал позволит познакомиться с людьми, которые создают «Драконов», и погрузиться в атмосферу команды — до, во время и после матчей.

Первый эпизод посвящен приезду игроков, тренерского штаба и персонала, первому собранию клуба и появлению слогана, ставшего впоследствии названием сериала, — «No f...cking excuses» / «Никаких оправданий»). Опытный главный тренер Жерар Галлан, его помощник Майк Келли и хоккеисты Джейк Бишофф, Гейдж Куинни и Александр Бурмистров вспоминают историческую первую победу на домашней «СКА Арене», а также первые недели сезона и процесс становления клуба.