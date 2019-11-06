На «Газпром Арене» пройдут два хоккейных матча в декабре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «Газпром Арена», домашний стадион сине-бело-голубых, в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА.

— Думаю, будет два матча, — приводит ТАСС слова Медведева. — Там была возможность провести встречу с «Северсталью», но все-таки собрать 60 тыс. человек на матч СКА — «Северсталь», при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах.

Сообщается, что речь идет о матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (19 декабря) и игре между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала (15 декабря).

В 2018 году на стадионе прошел матч между Россией и Финляндией (5:0) в рамках Кубка Первого канала, а также игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (1:4). Обе встречи посетило около 139 тысяч зрителей.

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