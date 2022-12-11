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11 декабря, 22:01

На домашней арене «Авангарда» начнут замену металлических ограждений на стеклянные в конце декабря

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба «Авангарда» сообщила, какие работы по улучшению новой домашней арены команды будут проведены.

«Авангард» заменит на своей арене металлические ограждения на стеклянные. Работы по замене части металлических ограждений трибун первого яруса на стеклянные планируется начать в конце декабря.

Такжен завершается установка защитных козырьков над VIP-ложами, в общественных пространствах и чаше установлена дополнительная визуальная навигация, запущена цифровая навигация на LED-поверхностях над входными павильонами в дни нехоккейных мероприятий, оптимизирована настройка системы озвучивания чаши арены.

Омская команда с октября проводит домашние матчи на новой арене, которая вмещает 12 тысяч зрителей.

ХК Авангард
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