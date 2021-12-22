На арене в Хельсинки вместо белорусского гимна включили гимн островного государства в Тихом Океане

Как уже сообщал «СЭ», перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и минским «Динамо» произошел скандал: финны не включили белорусский гимн.

Пытаясь исправить эту ситуацию, техники запустили другую музыку. Это оказался гимн Палау (пал. Beluu er a Bela), островного государства в Тихом Океане, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

В сентябре 2020 года «Йокерит» отказался играть против «Динамо» в Минске. В результате финский клуб не прибыл на матч — им засчитали техническое поражение.