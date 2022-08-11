На 43-м году жизни скончался бывший защитник «Локомотива» Марьямс

В четверг, 8 августа, на 43-м году жизни скончался бывший защитник «Локомотива» Артем Марьямс.

В своей профессиональной карьере защитник также выступал за нижегородское «Торпедо», «Амур», «Сибирь», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и минское «Динамо».

Ранее Марьямс работал тренером в школе «Локомотив-2004».