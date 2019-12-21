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Мыскина сделала символическое вбрасывание перед «Спартак» — «Сочи».

12:19
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Чемпионка «Ролан Гаррос"-2004 Анастасия Мыскина сделала символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Теннисистка является болельщицей красно-белых.

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