Мыскина сделала символическое вбрасывание перед «Спартак» — «Сочи».
12:19
Чемпионка «Ролан Гаррос"-2004 Анастасия Мыскина сделала символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сочи».
Теннисистка является болельщицей красно-белых.
?Преданная болельщица «Спартака» да и просто красавица Анастасия Мыскина рассказала о сегодняшних переживаниях во время символического вбрасывания и о положении дел в российском теннисе. pic.twitter.com/ZGmQ4OI1p0— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 20, 2019
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