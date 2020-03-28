Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» поделился мнением, почему команде не удалось успшено выступить в этом сезоне. Магнитогорская команда проиграла в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

— Вы проработали предсезонку и три матча с Йозефом Яндачем. В том, что команда в итоге так и не заиграла, действительно большая доля его вины?

— Все как-то пошло кувырком, и накатывалось, как снежный ком. Тяжело кого-то винить. Мы все ответственны за результат, мы все виноваты — и игроки, и тренеры. Нужно извлечь из этой ситуации урок, хорошо подумать над ошибками и работать дальше. Готовиться к следующему сезону.

— Вам не кажется, что Яндач перегрузил команду на предсезонке или, напротив, чего-то не додал?

— Не считаю, что нас перегрузили. На результат повлияли даже небольшие нюансы. В хоккее нет мелочей. Если мы хотим выигрывать — нужно на все обращать внимание.

— Почему у Ильи Воробьева так и не получилось переломить ситуацию? Все на него рассчитывали.

— Безусловно, он опытный специалист. Это сложный вопрос. Много раз мы собирались вместе и спрашивали друг друга: «А что не так? Почему мы не можем играть так, как ждут того болельщики?». Тренировочный процесс у нас был налажен правильно. Постоянно разбирали различные видео. Но все равно что-то не получалось. (Алена Гребенькова)

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