КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Мы все виноваты — и игроки, и тренеры». Яковлев поделился мнением о провале «Металлурга»

01:50
Егор Яковлев. Фото ХК «Металлург»
Егор Яковлев. Фото ХК «Металлург»
Теги:

Защитник «Металлурга», олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «СЭ» поделился мнением, почему команде не удалось успшено выступить в этом сезоне. Магнитогорская команда проиграла в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

— Вы проработали предсезонку и три матча с Йозефом Яндачем. В том, что команда в итоге так и не заиграла, действительно большая доля его вины?

— Все как-то пошло кувырком, и накатывалось, как снежный ком. Тяжело кого-то винить. Мы все ответственны за результат, мы все виноваты — и игроки, и тренеры. Нужно извлечь из этой ситуации урок, хорошо подумать над ошибками и работать дальше. Готовиться к следующему сезону.

— Вам не кажется, что Яндач перегрузил команду на предсезонке или, напротив, чего-то не додал?

— Не считаю, что нас перегрузили. На результат повлияли даже небольшие нюансы. В хоккее нет мелочей. Если мы хотим выигрывать — нужно на все обращать внимание.

— Почему у Ильи Воробьева так и не получилось переломить ситуацию? Все на него рассчитывали.

— Безусловно, он опытный специалист. Это сложный вопрос. Много раз мы собирались вместе и спрашивали друг друга: «А что не так? Почему мы не можем играть так, как ждут того болельщики?». Тренировочный процесс у нас был налажен правильно. Постоянно разбирали различные видео. Но все равно что-то не получалось. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Яковлева

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир