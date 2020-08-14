Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча Кубка Республики Башкортостан против «Трактора» (3:4 ОТ).

— Содержание нашей игры было получше, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ. — Те ошибки, на которые мы указали ребятам по прошлым матчам турнира, — их было меньше. Сегодня лучше работали с шайбой. Поведя в счете 2:1, недоработали, пропустили два гола. Молодцы, что сумели перевести матч в овертайм. Нам предстоит еще много работы с практической и теоретической частью игры в дополнительное время, потому что темп и специфика немножко другие, нежели при игре 5 на 5.

— Оцените выступление «Нефтехимика» на уфимском турнире.

— Мы увидели свои слабые стороны. Нельзя сказать, что нам не хватает того или другого. Идет предсезонная работа, мы должны указывать игрокам то, что они не имеют права делать. Удовлетворен ли игрой новичков? Все они продолжают готовиться. Кем-то больше доволен, кем-то меньше. Это нормальный рабочий процесс. Выделять никого не буду.