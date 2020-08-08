СКА уступил «Локомотиву» в финале турнира Parimatch Sochi Hockey Open (2:3). После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер армейцев Валерий Брагин.

— Хотел бы поблагодарить Сочи за организацию. Хорошая серия из четырех игр, хороший соперник. Мы увидели, над чем нужно работать. Есть еще время что-то улучшить.

В третьей игре мы немного потеряли концентрацию после двух уверенных побед. А сегодня — хорошая игра, приближенная к чемпионату. Отрезками мы имели преимущество, отрезками — соперник. Все решили мелкие нюансы.

Мы тренируем активный хоккей. Чтобы не ждать ошибки соперника, а заставлять его ошибаться. Работаем в этом направлении. Еще, конечно, много работы — нужно оттачивать навыки и переносить все это на игру.

Линден Вей приехал чуть позже — пока он находится не в тех кондициях. Была проделана серьезная работа в Новогорске, поэтому нет такой свежести. Если нас будут устраивать звенья, так и пойдет. Если будут шероховатости, будем искать новые сочетания.

Спиридонов и Аскаров — молодые ребята из нашей системы. Но по такому сопернику сложно давать им какую-то оценку. (Михаил Скрыль)