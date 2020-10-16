Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Нефтехимика» (3:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Конечно, побеждать хочется в каждом матче, — отметил Стиллман. — Сегодня мы уступили в скорости — этого хватило сопернику для успеха. Очень важное значение имел отрезок во втором периоде, когда мы пропустили серийно три шайбы. Потом мы добавили, приложили много усилий, чтобы отыграться, но не получилось.

Игра Кошечкина? Сложно комментировать действия вратарей, когда вся команда была недостаточно хороша. Много было передач по бортам, много потерь на синей линии, ощутимо не хватало скорости. Но за пять минут до конца второго периода и весь третий период команда значительно добавила. Вратарь, конечно, старается справиться с каждым броском, но не всегда это получается. Сегодня, прежде всего, не удалась командная игра.

Почему не рискнули заменить Кошечкина? Решили дать возможность Василию реабилитироваться, что он и сделал. В оставшееся время он отыграл надежно. (Михаил Скрыль)