«Мы снова в родном доме». «Динамо» готово к старту сезона
20:06
В это воскресенье, 1 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» проведет первую игру 2 сентября, когда встретится с «Торпедо».
В честь начала регулярного чемпионата бело-голубые выложили специальный видеоролик.
Мы снова в родном доме. Мы начинаем новый поход за Кубком. Мы — московское «Динамо»!#ДинамоДома pic.twitter.com/dampXoZSMx— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 30, 2019
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