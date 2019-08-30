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«Мы снова в родном доме». «Динамо» готово к старту сезона

20:06
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В это воскресенье, 1 сентября, стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» проведет первую игру 2 сентября, когда встретится с «Торпедо».

В честь начала регулярного чемпионата бело-голубые выложили специальный видеоролик.

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