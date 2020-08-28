Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков оценил летнюю трансферную кампанию и рассказал о задачах на предстоящий сезон.

— Доволен ли я трансферной кампанией? Мы получили то, что желали. Есть, конечно, желание большего, но я не буду говорить: «Дайте нам еще 100 миллионов, мы купим Нестерова и Войнова». Есть потолок зарплат. Я вижу по движению в раздевалке, что создается команда. Есть еще некоторые шероховатости, но, думаю, они не особо повлияют. Считаю, что мы сделали то, что должны были сделать.

Задачи на сезон? Этот вопрос уже не новый. В «Магнитке» никогда не ставились прочие задачи. Перед нормальными спортсменами, которые хотят чего-то добиться, всегда ставятся максимальные задачи. Не ставишь максимальную задачу, тогда зачем ты тогда вообще сюда пришел? (Михаил Скрыль)