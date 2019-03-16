"Мы ничего не смогли сделать с их обороной и вратарем". Цулыгин - о поражении от "Автомобилиста"

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин после поражения от "Автомобилиста" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (0:2) заявил, что его команда ничего не смогла сделать с обороной соперника.

- "Автомобилист" с победой. Хорошая и боевая игра, - приводит слова Цулыгина официальный сайт "Салавата". - Можно сказать, зеркальное отражение предыдущей игры – они забили в большинстве и удержали этот счет до конца. Мы ничего не смогли сделать с их обороной и вратарем. Мы не забили, значит мы не смогли перестроиться.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Уфе.

Все о КХЛ - здесь