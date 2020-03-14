Нападающий СКА Иван Морозов в преддверии полуфинального матча Западной конференции против «Йокерита» отметил, что хоккеисты стараются мыть руки чаще во избежание заражения коронавирусом.

— Мы не здороваемся за руку (из-за коронавируса), руки чаще моем, — цитируют «РИА «Новости». — Каждый из своей бутылки пьет, свое полотенце у каждого. Но у нас все идет по плану. Готовимся играть. Жалко, что без зрителей. «Йокерит» — хорошая, мастеровитая команда, хорошо катаются. Могут сыграть хитро, нельзя позволить им этого сделать. У нас площадка поменьше, поэтому им в Петербурге будет тяжелее.

Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге 17 и 19 марта. Из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, принятых в Петербурге и Финляндии, все встречи серии пройдут без зрителей.