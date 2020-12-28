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«Мы не устанем повторять!» Дерзкий твит «Динамо» после разгрома «Спартака»

22:21

Московское «Динамо» в официальном Twitter опубликовало издевательский твит после разгрома «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 6:0.

«Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать», — говорится в сообщении бело-голубых с намеком на известную нецензурную кричалку в адрес их принципиального соперника.

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