«Мы и есть «черно-белые». «Трактор» представил суровый промо-ролик к новому сезону КХЛ

«Трактор» на своей странице в Instagram опубликовал промо-ролик нового сезона.

«Когда все кричали: «Конец», мы говорили: «Начало». Это промо снято на кинопленку, которая так честно подмечает все детали. Искреннюю надежду. Веру. Уральскии? характер. «Трактор» — это не только про хоккеи?. «Трактор» — это люди и город. В этом видео — мы и вы. Без прикрас, без актеров, без глянца. Не деля на «черное» и «белое». Ведь мы и есть «черно-белые», — говорится в сообщении клуба.

Свой первый матч «Трактор» проведет дома против «Автомобилиста» сегодня, третьего сентября. Начало — в 17.00.