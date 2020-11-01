Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:4).

— Поблагодарили команду за концовку, — приводит слова Никитина официальный сайт клуба. — Вся игра была разорвана. Где-то нам не хватало концентрации. «Динамо» нас за это наказало. Но нашли в себе силы. Могли, в принципе, и сравнять счет, но там Саня Еременко хорошо сыграл.

Почему не удалось сегодня перекрыть первое звено «Динамо»? Понятно, что у них мастерства достаточно. У таких ребят всегда есть самолюбие. Сегодня мы не делали наложения, потому что очень много игр сыграли. Очень важно было равномерно распределить нагрузку на всех, поэтому где-то играющие играли против играющих.

Рано оценивать. То, что касается первых двух месяцев, то были хорошие игры, хорошие отрезки. Но не обошлось и без поражений, притом ощутимых. Я думаю, что это как раз один из процессов построения команды. Мы еще учимся реагировать на пропущенные шайбы, на забитые. Учимся реагировать на затяжные серии победные. Это нормальный процесс, который идет.

Почему у Локтионова и Голдобина не получается играть так, как на Кубке мэра? Потому что это предсезонный турнир, а сейчас идет сезон.

Я считаю, что нужно искать только плюсы в том, что у нас два дерби подряд: здесь и морально-волевые качества, и менталитет воспитывается. Такая же тренировка, как и функциональная. Поэтому, когда ты играешь значимые матчи, дерби, то здесь не только функциональная готовность нужна, но и морально-волевые качества. Однозначно, команда их сегодня проявила, но этого недостаточно было. Мы большую часть времени, скажем так, были не то что догоняющими, а наблюдающими за «Динамо».