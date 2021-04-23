МВД в Ярославле начал проверку после поджога на могиле хоккеиста «Локомотива»

МВД в Ярославле проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на могиле одного из хоккеистов «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе в 2011 году. Неизвестные совершили поджог на месте захоронения спортсмена.

«Проводится проверка по данному факту. Был инцидент (на месте захоронения хоккеиста «Локомотива»), устанавливаются все обстоятельства, лица, которые могут к этому быть причастны», - приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД по региону.

7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта разбился самолет Як-42. В авиакатастрофе погибли хоккеисты основного состава «Локомотива» и тренерский штаб.