Мусайбеков стал гендиректором «Барыса»

Сакен Мусайбеков назначен на пост генерального директора «Барыса», сообщает пресс-служба клуба из Астаны.

С октября 2024 года эту должность занимал Нурлан Оразбаев. О его уходе было объявлено 8 апреля.

«Сакен Мусайбеков обладает управленческим опытом в сфере спорта. В последнее время Сакен Жунусбекович трудился на посту генерального директора Казахстанской федерации хоккея», — говорится в заявлении «Барыса».

В минувшем сезоне клуб из Астаны с 35 очками занял последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ.