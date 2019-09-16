Мусатов в суде отверг обвинения в афере на 45 миллионов рублей

Хоккеист Игорь Мусатов в суде отказался признавать себя виновным в мошенничестве на 45 миллионов рублей. Экс-нападающему молодежной сборной России грозит до десяти лет колонии по статье «Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», сообщает РИА «Новости».

— Я прочитал показания, я с этим категорически не согласен, готов обосновать свою позицию и представить факты, — заявил Мусатов.

Он также выразил недоумение, почему его объявили в розыск, когда он был «здесь, в Москве, пытался выйти на следствие, связаться с потерпевшим».

Его адвокат обратил внимание суда на то, что 26 декабря 2018 года в рамках этого дела Мусатов дал подписку о невыезде, но в этот же день был объявлен в розыск.

Ранее защита заявляла, что Мусатов «никаких денег не брал, а лишь познакомил между собой людей, в финансовые отношения не входил».