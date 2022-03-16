Мухамадуллин рассказал о ключевом моменте серии против «Трактора»

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, в каком состоянии команда подходит к старту второго раунда плей-офф, где ему предстоит играть с «Трактором».

«С нетерпением ждем начала серии. Завтра начнется война, бой. Досконально разбираем соперника на ежедневной основе. В плане психологии вся команда готова. Все ребята понимают важность этих матчей — это плей-офф, весь сезон к этому шли. Большинство, меньшинство и дисциплина решает исход в таких играх. У «Трактора» остались легионеры, которые могут воспользоваться моментов, если дать им шанс. Будем стараться не удаляться», — цитирует игрока сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» в последний раз становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, «Трактор» ни разу не выигрывал трофей.