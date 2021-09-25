Мухамадуллин прокомментировал удачный старт «Салавата Юлаева» в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился мнением о хорошем старте команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Думаю, команда очень хорошо и интенсивно провела предсезонку, — приводит слова Мухамадуллина «Известия». — Никто не халтурил, все выкладывались на 100 процентов. Это заслуга тренерского штаба, тренера по физподготовке, они так подготовили команду. Опять же повторюсь: от игры к игре готовимся. На каждого нового соперника настраиваемся.

— После травмы Филипа Ларсена вас ставят в первое звено. Не давит ответственность?

— Если буду волноваться, быстрее уберут. Поэтому стараюсь показывать свою лучшую игру. Вроде получается.

«Салават» победил в 8 первых матчах из 9 и с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции.