Мстители, Дедпул и Халк. "Авангард" представил видео к финалу Восточной конференции

Официальный Твиттер "Авангарда" опубликовал видео-превью к первому матчу полуфинала Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева".

Омичи сравнили игроков своей команды с героями американских комиксов, а уфимцев с "зелеными" персонажами из фильмов: Гринчем ("Гринч - похититель Рождества"), Халком (Marvel), Маской (одноименная картина с Джимом Керри – прим. "СЭ") и Черепашками-ниндзя.

Первый матч серии пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).

Ранее "Авангард" сравнивал своего главного тренера Боба Хартли с персонажем вселенной Marvel Таносом.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей