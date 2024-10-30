Мозякин уверен, что бомбардирский рекорд Шипачева в КХЛ будет побит

Бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин отреагировал на то, что форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев побил его рекорд по числу набранных очков в FONBET чемпионате КХЛ.

«Ни один рекорд не вечен, так и должно быть. Уверен, появятся еще игроки, которые смогут потом побить этот рекорд», — приводит ТАСС слова Мозякина.

Во вторник, 29 октября, Шипачев сделал результативную передачу в матче с «Северсталью» (2:5). Форвард набрал 929-е очко в КХЛ и опередил Мозякина (928).

На счету Шипачева 291 гол и 638 результативных передач в КХЛ. У Мозякина — 419 шайб и 509 голевых пасов.