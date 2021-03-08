Мозякин пропустит матч против «Барыса»

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в Twitter 8 марта опубликовала состав на четвертый матч первого раунда Кубка Гагарина против «Барыса».

В заявку на встречу не попал ветеран клуба Сергей Мозякин.

Изменения в составе коснулись третьей и четвёртой пятёрок. Поздравляем вернувшихся! И, как обычно — вперёд «Магнитка"??



? LIVE в 14:00 (мск) на ТВ-ИН, КХЛ HD, ОТВ и https://t.co/eERG6Ff9jP. pic.twitter.com/5N250m0EhU — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) March 8, 2021

Матч «Барыс» — «Металлург» начнется в понедельник, 8 марта в 14.00 (мск). Пока счет в серии 2-1 в пользу российского клуба.