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Мозякин пропустит матч против «Барыса»

13:45

Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в Twitter 8 марта опубликовала состав на четвертый матч первого раунда Кубка Гагарина против «Барыса».

В заявку на встречу не попал ветеран клуба Сергей Мозякин.

Матч «Барыс» — «Металлург» начнется в понедельник, 8 марта в 14.00 (мск). Пока счет в серии 2-1 в пользу российского клуба.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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