Мозякин после рекорда Шипачева: «Вадя, мои поздравления. Ты огромный молодец»
Бывший нападающий Сергей Мозякин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с рекордом по очкам в истории КХЛ.
«Вадя, хотел бы поздравить тебя с твоим достижением и теперь уже твоим рекордом. Я рад, что ни в одном виде спорта нет непобитых рекордов. Сейчас, работая с детьми, я надеюсь, что наши рекорды по голам, по матчам и передачам будут побиты. Еще раз мои поздравления. Ты огромный молодец», — цитирует Мозякина пресс-служба КХЛ.
Шипачев набрал 929 (291+638) очков и обошел Мозякина — 928 (419+509) очков — в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
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|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|0 : 2
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 1
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|5 : 2
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 3
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 3
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|1 : 0
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|
Ак Барс – Металлург Мг
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