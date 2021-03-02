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Мозякин потерял шайбу после жесткого силового приема и привез гол в ворота «Металлурга»

17:27
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«Барыс» сравнял счет в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:1, первый период). Отличился нападающий Кирилл Панюков.

Голевому моменту предшествовала потеря шайбы Сергеем Мозякиным в средней зоне. Опытный форвард попал под силовой прием Мэтта Фраттина и рухнул лед, а «Барыс» убежал в контратаку.

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