Мозякин потерял шайбу после жесткого силового приема и привез гол в ворота «Металлурга»

«Барыс» сравнял счет в стартовом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:1, первый период). Отличился нападающий Кирилл Панюков.

Голевому моменту предшествовала потеря шайбы Сергеем Мозякиным в средней зоне. Опытный форвард попал под силовой прием Мэтта Фраттина и рухнул лед, а «Барыс» убежал в контратаку.