Мозякин назвал «Ак Барс» претендентом на победу в новом сезоне КХЛ

Директор «Металлурга» по развитию и рекордсмен чемпионатов страны по голам и набранным очкам Сергей Мозякин высказался о перспективах магнитогорцев при новом тренер Андрее Разине и назвал главного фаворита предстоящего сезона КХЛ.

«Как дела у «Металлурга»? Сейчас тяжело говорить, в каком состоянии команда. Пока прошли подготовку, предсезонка была серьезная. В Уфе будет интересный турнир, который покажет уровень и настроение команды перед сезоном, дальше еще будет важный турнир в Челябинске. Перестроение команды всегда тяжело дается, хотя хочется, чтобы Андрей Владимирович Разин поскорее нашел ключи к команде. Надеемся, что все получится. «Ак Барс» в этом году серьезно укрепился. И так команда играла в прошлом финале, а теперь еще и точечно укрепилась. Думаю, это претендент номер один на победу в новом сезоне», — приводит слова Мозякина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Ак Барс» добрался до финальной стадии Кубка Гагарина, где в серии уступил ЦСКА со счетом 3-4.