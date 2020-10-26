Мозякин набрал 900-е очко в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Для 39-летнего хоккеиста это очко стало 900-м в лиге.

738 (343+395) очков форвард набрал в 653 играх регулярного чемпионата, 162 (64+98) — в 146 матчах плей-офф.

Мозякин — первый хоккеист КХЛ, достигший отметки в 900 очков. В «Магнитке» он выступает с 2011 года, до этого он защищал в КХЛ цвета «Атланта».

Через 6 минут после 900-го очка Мозякин набрал 901-е, отдав голевой пас на Тэйлора Бека.

В следующей игре Мозякин достигнет еще одной юбилейной отметки — 800 матчей в КХЛ. Он станет вторым после Евгения Бирюкова, которому покорится данное количество игр в лиге.