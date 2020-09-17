Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде и переносе матчей с «Йокеритом» и «Барысом».

— У нас сейчас приболел Архип Неколенко, — отметил Ласьков в интервью «СЭ». В ближайших играх его не будет. И Сергей Мозякин опять приболел — на этот раз проблемы со спиной.

— Какие-то прогнозы по возвращению Сергея есть?

— Пока нет. Сергей сам понимает свое состояние. Может, уже завтра ему станет лучше, кто знает.

— Как проходит восстановление у Николая Кулемина?

— Николаю Кулемину завтра снимут швы, и он начнет постепенно набирать форму. Надеюсь, эту травму мы все-таки победили.

— Два матча «Металлурга» с «Йокеритом» и «Барысом» перенесены по понятным всем причинам. Есть понимание, когда они состоятся?

— С «Йокеритом» мы согласовали на 30 января. С «Барысом» — пока согласовываем. Думаю, время будет. Вряд ли с такой ситуацией в Европе кто-то поедет на Евротуры. Как раз в эти пустые окна и можно будет провести матчи. (Михаил Скрыль)