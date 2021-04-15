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Мозякин и Кошечкин не собираются завершать карьеру

10:20
Сергей Мозякин и Василий Кошечкин. Фото photo.khl.ru
Сергей Мозякин и Василий Кошечкин. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», форварды Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил покинут «Металлург». Переговоры с 40-летним форвардом Сергеем Мозякиным и 37-летним вратарем Василием Кошечкиным пока приостановлены.

Они не собираются завершать карьеру — их будущее в клубе зависит от предложенных финансовых условий.

В сезоне-2020/21 Мозякин провел 49 матчей, в которых набрал 31 (14+17) очко. На счету Кошечкина 2 шатаута в 36 матчах.

(Артур Хайруллин)

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