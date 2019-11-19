«Можно придумать пароль к своей странице подлиннее». Официальное заявление «Металлурга»

Как уже сообщал «СЭ», в после матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Металлург» (3:2) аккаунт официальной группы уральского клуба резко высказался о вратаре своей команды Станиславе Галимове. Клуб из Магнитогорска выступил с официальным заявлением относительно этой ситуации.

— Естественно, что данный комментарий официальной позицией клуба являться никак не может, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Что случилось? Все просто — один из администраторов нашей группы мог бы придумать пароль к своей странице подлиннее, чтобы избежать несанкционированного доступа. При этом сам комментарий был замечен другим администратором и оперативно удален, но и нескольких десятков секунд хватило, чтобы сделать скриншот.

Нам, несомненно, приятно такое внимание к нашей группе. Мы хотим выразить благодарность коллегам, которые связались с пресс-службой клуба и получили исчерпывающее объяснение произошедшего, прежде чем выпускать материал с кричащим заголовком.

Также хочется заметить, что Станислав Галимов провел в рамках КХЛ 320 матчей, и в 42 из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Это пятый показатель в лиге, так что ответственным советуем учить матчасть. А неудачные матчи бывают у всех.

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