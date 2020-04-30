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Мозер продлил контракт с «Автомобилистом»

11:23
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Нападающий Евгений Мозер подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт клуба.

Мозер карьеру начинал в «Омских ястребах», с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ. В 2014-м перешел в нижегородское «Торпедо», за которое выступал четыре года. Один сезон провел в московском «Динамо». Всего в КХЛ сыграл 334 матча, набрав 81 (46+35) очко.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5873/

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