Вратарь СКА Мойсевич: «После первой победы наша лучшая игра вернется»

Вратарь СКА Павел Мойсевич в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

— Было ожидаемо, что «Сочи» так сыграет, — сказал Мойсевич. — Мы к каждому сопернику готовимся, тренерский штаб показывает нам игру каждой команды. Мы знаем, как играет «Сочи», и в принципе были готовы к ним. Они хорошо отрабатывали в обороне и ловили нас на контратаках.

— По ходу матча «Сочи» заработал пять двухминутных удалений. Почему СКА не удалось реализовать ни одного большинства?

— Не везет, шайба не идет в ворота. У нас был отрезок в сезоне, когда мы за три игры забили 20 с чем-то шайб. Сейчас шайба в последнее время не заходит. Думаю, за счет командных действий, тренировок мы прервем эту неудачную серию.

— Четыре поражения подряд. Можно ли эту серию назвать промежуточной неудачей?

— Да, верно, промежуточная неудача. Надо правильно готовиться к играм, сплотиться как команда. Думаю, после первой победы, — надеюсь, она будет в следующей игре, — наша лучшая игра вернется.

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.