Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:25

Мойсевич — об ошибке Никишина у ворот СКА в матче с «Северсталью»: «Подвела коммуникация, не поняли друг друга»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал «СЭ» результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).

— Я не знаю, что пошло не так. Игра в обороне, неуверенные действия... Соперник нас переиграл. Первые два периода — так точно.

— Что случилось при первой пропущенной шайбе?

— Просто не разобрались с Саней [Никишиным]. Подвела коммуникация, не поняли друг друга. Так бывает. Для нас частая история, что мы начинаем играть после пропущенных шайб. Когда уступаем — начинаем догонять соперника. Надо научиться с первых минут играть, забивать, а потом уже спокойно играть, без интриги. Психологический момент? Персонально у меня проблем нет, — сказал Мойсевич «СЭ».

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».

КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Трусова находится на третьем месяце беременности
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Дагестанский боец 21 день оборонял блиндаж в одиночестве
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ при освобождении Леонидово и Александрии
В Москве эксперт по снятию стресса покончила с собой из-за стресса
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

Вратарь СКА Мойсевич: «Неважно, с какого места и на кого мы выйдем в плей-офф. Задача — Кубок Гагарина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 15:30
Сибирь – Локомотив
 - : -
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 - : -
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
17.01 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости