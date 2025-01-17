Мойсевич — об ошибке Никишина у ворот СКА в матче с «Северсталью»: «Подвела коммуникация, не поняли друг друга»
Вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал «СЭ» результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).
— Я не знаю, что пошло не так. Игра в обороне, неуверенные действия... Соперник нас переиграл. Первые два периода — так точно.
— Что случилось при первой пропущенной шайбе?
— Просто не разобрались с Саней [Никишиным]. Подвела коммуникация, не поняли друг друга. Так бывает. Для нас частая история, что мы начинаем играть после пропущенных шайб. Когда уступаем — начинаем догонять соперника. Надо научиться с первых минут играть, забивать, а потом уже спокойно играть, без интриги. Психологический момент? Персонально у меня проблем нет, — сказал Мойсевич «СЭ».
СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -