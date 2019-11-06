Финнский специалист Ари Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.

В аналогичной должности Мойсанен работал в «Лукко» (2000-2013), «Ак Барс» (2013-2018, 2019), «Йокерит» (2019), в сборной Финляндии (2012-2016), является одним из лучших тренеров вратарей в Европе. В качестве наставника он завоевывал бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года, серебряные медали чемпионата мира в 2014 и 2015 годах, а также Кубок Гагарина в 2018 году.

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