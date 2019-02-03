Моуринью станет гостем матча "Авангард" - СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА, который состоится завтра в Балашихе в 19.30 по московскому времени. Как сообщает РИА Новости, португальский специалист проведет стартовое вбрасывание перед началом игры.

Ранее в январе Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал об этом приглашении, правда, не уточнив, о каких клубах и какой встрече идет речь.

- Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию – у меня такое впервые, - отметил Моуринью.

Отметим, что 31 января в Твиттере "Авангарда" появилась следующая запись: "Еще одна причина не пропускать матч 4 февраля против СКА: на игре будет особенный гость! Пишите в ответы свои догадки".

Ещё одна причина не пропускать матч 4 февраля против СКА: на игре будет особенный гость! Пишите в ответы свои догадки 📝#SpecialOne pic.twitter.com/phclNOdqFd – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 31 января 2019 г.

В пресс-службе "Авангарда" не подтвердили информацию о том, что гостем матча станет именно Моуринью, однако, по нашей информации, речь идет о португальском тренере.

Последним клубом Моуринью был английский "Манчестер Юнайтед". Он был отправлен в отставку в декабре 2018 года.

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