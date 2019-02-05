Моуринью - о матче КХЛ: "Я всегда люблю приезжать в Россию. Это было отличное шоу"

Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что получил удовольствие от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА (2:0). В понедельник он побывал в Балашихе, где принял участие в старовом брасывании перед игрой. После процедуры вбрасывания он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

- Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта, - приводит пресс-служба КХЛ слова Моуринью. - Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку "Авангарда", познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен.