Моторыгин продолжит карьеру в Северной Америке

По информации «СЭ», голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин принял решение продолжить карьеру в Северной Америке.

Хоккеист не задрафтован клубами НХЛ, поэтому может подписать контракт с любой командой лиги.

22-летний Моторыгин — воспитанник «Динамо». Его контракт с клубом действует до конца мая 2025 года.

Во вторник, 6 мая, «Динамо» уступило «Трактору» (3:4) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина-2025 и проиграло серию челябинцам со счетом 1-4.