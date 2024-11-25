Моторыгин: «Комтуа — главный провокатор КХЛ? У него такой стиль, на тренировках он обычный»
Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин оценил старт команды в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.
— Сентябрь был довольно скомканным месяцем, но сейчас команда набрала ход и находится в тройке Западной конференции. Можно ли сказать, что вышли на пик?
— Я думаю, что еще не вышли, но в ближайшее время сможем это сделать.
— Алексей Кудашов (главный тренер команды. — Прим. «СЭ) сказал, что «Динамо» Кубок континента не нужен. Вам как голкиперу хотелось бы вновь получить этот трофей?
— Я думаю, что как бонус выиграть его приятно, но выиграть Кубок Гагарина — намного почетнее. Самая главная задача — выигрывать в каждом матче. Если получится выиграть Кубок континента, хорошо, нет — ничего страшного.
— То есть цели гнаться за «Локомотивом», который практически не теряет очков, нет?
— Конечно, гнаться в любом случае хочется, потому что это приносит большее количество побед и очков. Мы сможем повыше подняться в турнирной таблице.
— В это межсезонье к команде присоединился Хантер Миска. В начале сезона его многие критиковали, но сейчас он стабильно играет. Можно ли сказать, что по уровню он один из лучших голкиперов лиги?
— Хантер — хороший вратарь. Первое время у него не получалось, потому что ему нужно было акклиматизироваться, привыкнуть к уровню лиги. Так же как и Максиму Комтуа, который сейчас добавляет. Я думаю, что дальше ему будет проще и он будет играть еще лучше.
— А как вам уровень конкуренции с ним?
— Хороший вратарь. С ним интересно конкурировать.
— О Комтуа. Многие говорят, что это главный провокатор лиги, и сравнивают его с [Брэдом] Маршаном. Вы, как человек, играющий с Максимом в одной команде, согласны с таким мнением?
— У него свой стиль. На тренировках он обычный, простой парень, который никого не задевает. Возможно, то, что происходит на играх, показывает его стиль.
— Впереди у команды игры с «Локомотивом» и ЦСКА. Как справляться с такими разными по стилю оппонентами?
— Главное, чтобы мы не пропускали контратак, хорошо строились в средней зоне и ловили соперника на ошибках.
В этом сезоне Моторыгин сыграл 18 матчей и смог одержать 10 побед.
Федор Носов
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|8
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|25.11
|19:00
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Нефтехимик – Куньлунь РС
|- : -
|25.11
|19:00
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Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|25.11
|19:30
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -
|25.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -
|25.11
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -