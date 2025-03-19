Мостовой предложил несколько форматов для проведения матча сборных КХЛ и НХЛ
Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форматах возможной встречи между сборными КХЛ и НХЛ.
«Я бы сыграл несколько игр в нескольких форматах. Какие варианты? Их много. Например, нерусская сборная НХЛ против русской сборной КХЛ. Либо сыграть со всеми лучшими: и иностранцы, и русские. Пять-шесть матчей можно провести. Просто много наших игроков являются лучшими игроками там, в НХЛ. И как это будет выглядеть, когда они выйдут против сборной КХЛ? Опять же вариантов много. Это в любом случае будет интересно и соберет много зрителей», — сказал Мостовой «СЭ».
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Дарик Агаларов
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -