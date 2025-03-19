Мостовой предложил несколько форматов для проведения матча сборных КХЛ и НХЛ

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форматах возможной встречи между сборными КХЛ и НХЛ.

«Я бы сыграл несколько игр в нескольких форматах. Какие варианты? Их много. Например, нерусская сборная НХЛ против русской сборной КХЛ. Либо сыграть со всеми лучшими: и иностранцы, и русские. Пять-шесть матчей можно провести. Просто много наших игроков являются лучшими игроками там, в НХЛ. И как это будет выглядеть, когда они выйдут против сборной КХЛ? Опять же вариантов много. Это в любом случае будет интересно и соберет много зрителей», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Дарик Агаларов