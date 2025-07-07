Хоккей
7 июля 2025, 13:16

Мостовой — о возможном начале карьеры тренера в хоккее: «Ковальчук все правильно сказал!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука, предложившего его на пост помощника главного тренера хоккейного «Спартака».

«Все правильно Илюха сказал! Ясно, что здесь есть доля шутки. Но мы же всегда говорим, что футбол от хоккея неотрывен. Мы всегда вместе», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной профессиональной команде.

Александр Мостовой
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
  • zg

    Саня уже отчаялся....Пора в крикет!

    07.07.2025

  • андр

    У нас уже есть один клоун. Место занято.

    07.07.2025

  • rotkiv

    Эксперимент это хорошо, но любой эксперимент должен быть подготовленным а иначе получится как с "тренером" Ротенбергом

    07.07.2025

  • Алексей Тарасов

    Да он самый:wink:

    07.07.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    А Ротенберг, который Рома?

    07.07.2025

  • Алексей Тарасов

    Доля шутки?:point_right:По моему это была совсем не шутка:face_with_raised_eyebrow:Нет уж пусть остаётся в футболе -место в хоккее уже занято другим ,специалистом":100:

    07.07.2025

  • chimega

    По-моему в Финляндии, однажды хоккейную сборную тренировал школьный учитель. Всё возможно в этом мире, но лучше поржать, представив Сашу у бортика! )))

    07.07.2025

