Мостовой — о возможном начале карьеры тренера в хоккее: «Ковальчук все правильно сказал!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука, предложившего его на пост помощника главного тренера хоккейного «Спартака».

«Все правильно Илюха сказал! Ясно, что здесь есть доля шутки. Но мы же всегда говорим, что футбол от хоккея неотрывен. Мы всегда вместе», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной профессиональной команде.