Московское «Динамо» закрепило права на голкипера «Эдмонтона» Коновалова

Московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря клуба НХЛ «Эдмонтон» Илью Коновалова.

В КХЛ 23-летний голкипер дебютировал в 2017 году за ярославский «Локомотив» и за все время в лиге провел 124 игры, отразив 92 процента бросков, в среднем пропуская 2,21 шайб за игру.

С сезона-2021/22 Коновалов выступает в АХЛ за «Бэйкерсфилд», фарм-клуб «Эдмонтона». Его контракт с североамериканским клубом действует до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне вратарь провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру.