Московское «Динамо» заинтересовано в форварде «Салавата» Кадейкине

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» заинтересовано в подписании нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина. Контракт игрока с уфимцами истекает 30 апреля 2022 года.

Напомним, что динамовцы проигрывают в серии второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА (0-3), а «Салават» обыгрывает «Трактор» (2-1).

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 (11+20) балл, а в плей-офф записал на свой счет 7 (3+4) очков за восемь игр. За «Салават» Кадейкин выступает с 2018 года.