Московское «Динамо» всухую победило «Нефтехимик»

Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0. Бело-голубые поднялись на четвертое место на «Западе», нижнекамцы — предпоследние на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Пулккинен — 9 (бол., Хиетанен), 30:36 — 1:0. Кулемин — 2 (бол., Волков, Е.А. Зайцев), 37:39 — 2:0. Ефремов — 4 (Е.А. Зайцев, Игумнов), 42:00 — 3:0.

Вратари: Бочаров — Барулин.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 38 (6+23+9) — 26 (12+6+8).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

16 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 1427 зрителей.